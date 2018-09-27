Ticaret Borsası muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Aksaray'da Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 48 merkez mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Toplantıda birlik, beraberlik ve hizmet mesajları verildi.

Aksaray Ticaret Borsası meclis salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Duman, İl Genel Meclis Üyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve il merkez mahalle muhtarları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Aksaray merkezde bulunan 48 mahalle muhtarımız ile ticaret borsası yönetimi olarak halka dokunan insanlarla birlikte istişarelerde bulunup şehir dinamikleri ile çalışır bilinci ile halka hizmet etmenin önemine değindik. Muhtarlarımız ile birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmek için üretilecek her türlü projede yer alacağımızı ifade ettik. Kendilerine hem nazik ziyaretleri için hem de yapılan istişare toplantısına katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ise. “Böyle bir toplantıda bizlere ev sahipliği yaptığı için Aksaray Ticaret borsası Başkanı Hamit Özkök'e çok teşekkür ediyorum” dedi.