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27 Mayıs 2018 15:35

Tır önündeki tırın dorsesine çarptı, sürücü yaralandı

Aksaray’da seyir halindeki tır, önünde giden ve kavşakta yavaşlayan tırın dorsesine arkadan çarptı, sürücü yaralandı.

Tır önündeki tırın dorsesine çarptı, sürücü yaralandı

27 Mayıs 2018 15:35


Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Jandarma ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Karasu Kavşağı istikametine seyreden S.Ç. (47) idaresindeki 02 HZ 704 plakalı tır, önünde seyreden ve kırmızı ışıkta yavaşlayan Y.Ç. (35) idaresindeki 20 AN 483 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada dorsenin arka kısmı çarpan tırın şoför mahalline girdi, sürücü S.Ç. yaralandı. Kaza, diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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