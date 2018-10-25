Tırla çarpışan kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Aksaray'da tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Aksaray Organize Sanayi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayinden Adana Karayolu istikametine seyreden Adem Y. (45) idaresindeki 68 ER 882 plakalı kamyonet, kavşakta Osman Ergün (44) idaresindeki 81 FA 132 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü kabinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri, yaralının sıkışmış olması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma aletleriyle müdahale ederek yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Sedyeye konulduktan sonra ambulansa taşınan yaralı sürücü Adem Y., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.