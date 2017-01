TMO ve ATB’den ortak istişare toplantısı

Aksaray Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Müdürü Fatih Kaya, Aksaray Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret ederek borsa esnafı ile istişarelerde bulundu.

Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Borsa Başkanı Hamit Özkök, TMO Müdürü Fatih Kaya, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ramazan Etlik ve borsa esnafı katıldı. Toplantıda esnafın sorun ve sıkıntıları dile getirilerek çözüm önerileri istişare edildi. Yapılan toplantı sonrası bir açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Fatih Kaya’ya teşekkür ederek, "Aksaray Ticaret Borsası olarak müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizler tarımın öncü kuruluşları olarak her zaman üretenin, üreticinin ve tüccarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Müdürümüzün buraya gelmesi borsa esnafımız açısından tanışma, kaynaşma, sorun ve sıkıntıları dile getirme ve istişare edebilme imkanı sağladı. Müdürümüz konunun uzmanı, donanımlı, hem çiftçi gözü ile hem de tüccar gözü ile tarıma hakim olduğundan dolayı kendisi ile esnafımızın sorunlarını çözebilme imkanı da yakalamış olduk. Bu manada kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ticaret Borsası olarak her zaman TMO’nun yapmış olduğu projelerde yanında olduğumuz gibi, onlar da bizim her türlü projemizde yanımızda oluyorlar" dedi.

TMO Müdürü Fatih Kaya ise, “Biz toprak mahsulleri ofisi olarak tüccarımızın yem ve yem maddesi üreten fabrikalarımızın, esnafımızın ver üreticilerimizin TMO müdürlüğünden öncelikli faydalanmaları, arpa alımlarında öncelik sırada bulunmaları konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız, bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.