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11 Temmuz 2017 09:51

Topakkaya’da asfalt sezonu açıldı

Aksaray’ın Topakkaya beldesinde asfalt sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Topakkaya’da asfalt sezonu açıldı

11 Temmuz 2017 09:51

Topakkaya Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut, belediye ekiplerine eşlik ederek çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.


Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut, mahalle sakinleriyle de görüşerek çalışmaların sezon sonuna kadar süreceğini söyledi. Topakkaya beldesinde asfaltsız yol kalmayacağını belirten Başkan Akbulut, belde halkının tozdan topraktan tamamen kurtulacağını belirtti. Amaçlarının belediye olarak vatandaşa en güzel ve en kaliteli hizmeti vermek olduğunu kaydeden Başkan Akbulut, Eskil İlçe Belediyesi’nin de araç ve ekipman desteği sağladığını hatırlatarak Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay’a teşekkür etti.




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