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20 Haziran 2017 10:27

Trafikte elektrikli bisikletteki 5 kişinin tehlikeli yolculuğu

Aksaray’da elektrikli bisiklete 5 kişi binen Suriyeli aile adeta ölüme meydan okudu.

Trafikte elektrikli bisikletteki 5 kişinin tehlikeli yolculuğu

20 Haziran 2017 10:27

3’ü çocuk 5 kişi elektrikli bisikletle şehrin en işlek caddelerinde canlarını hiçe sayarak trafikte seyretti.


Atatürk Bulvarında kameralara yansıyan bu görüntüler herkesi şaşırtırken, özellikle çocukların bisiklette bulunması yürekleri ağza getirdi. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden Suriyeli aile kameradan kaçmak isterken bir süre sonra tali yola girerek durdu. Çok az bildiği Türkçe ile bir şeyler söylemeye çalışan Suriye uyruklu sürücü, elektrikli bisiklete 5 kişi değil 7 kişi bile bindiklerini iddia etti. Vatandaşların ve sürücülerin tepkisine rağmen Suriyeli aile uyarılara aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam etti.




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