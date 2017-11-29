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29 Kasım 2017 16:02

Türkiye’de bir ilke imza atan kadınlar Başkan Yazgı ile buluştu

Aksaray’da kadın istihdamını ve kadının iş gücüne katılım oranını arttırmak amacıyla açılan kurs kapsamında aralarında ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 8 kadın kursiyer, ilkokulun ısı yalıtımını yaptı.

Türkiye’de bir ilke imza atan kadınlar Başkan Yazgı ile buluştu

29 Kasım 2017 16:02


Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve İŞ-KUR tarafından kadın istihdamını ve kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla bayanlara yönelik düzenlenen “Yapı Denetim Kursuna” katılan kursiyerler Başkan Yazgı’yı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.


İlgili müdürlüklerle iş birliği içinde kurslar düzenlendiğini ifade eden Başkan Yazgı, "Milli seferberlik çağrısı kapsamında ilimizde istihdamı arttırmaya yönelik meslek edindirme kursları açıyoruz. Isı yalıtım kursunu da kendi işini kurmak isteyen kadınlar için açtık. Hem boya hem de yalıtım konusunda bir okulumuzda yapılan çalışmayla kadınların bu konuda ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kadının elinin değdiği yerde bir güzellik, incelik çıkıyor. Bu projede emeği geçen tüm hanımlara teşekkür ediyorum” dedi.




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