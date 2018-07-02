Tuz Gölü’ndeki doğalgaz yeraltı depolama tesisinde dolum devam ediyor

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi için geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen törende Bakan Berat Albayrak’ın katılımı ile 1,2 milyar dolarlık ’Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi’ finansman anlaşması imzalandı. Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazı geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle devreye alındı ve tesisin kapasitesinin 5,4 milyar metreküpe çıkarma projesi paylaşıldı. Tesisin kapasitesinin yoğun bir çalışma ile kademeli olarak artırılarak 2023 yılından önce 5,4 milyar metre3’lük kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Tuz Gölü Depolama Tesisinin kapasitesinin artması ve Silivri Doğalgaz Depolama Tesisindeki genişleme ile birlikte Türkiye 10 milyar metreküplük depolama hedefine de ulaşacak.

Tuzlar eritilerek suni mağaralar oluşturuldu

Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde kurulu bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesinde yapılan çalışmalarda, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama bin 500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık 1100 - 1500 metre arası derinliklerde açılmakta olan kuyulara tatlı su basılarak tuzun çözünmesi sağlandı. Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı Barajı’ndan sağlanıyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su bin 450 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon metreküp gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecek.