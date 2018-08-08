Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 23:53

Üç aracın karıştığı kazada otomobil hurdaya döndü

Aksaray’da bir tır, bir kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, arka tekerleği yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü.

Üç aracın karıştığı kazada otomobil hurdaya döndü

08 Ağustos 2018 23:53


Kaza, Aksaray E-90 karayolu Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ş. (34) idaresindeki yabancı plakalı kamyonete, arkasından seyreden Ahmet Ç. (41) idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen Hayrettin E. (46) idaresindeki 06 BBU 921 plakalı tır ise otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonet ile tırın arasında kalan ve arka tekerleği yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili araştırma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç