Üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, Paşacık Mahallesi 1649 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Miray Özkök, balkon demirlerine yaslandı. Bu sırada aniden dengesini kaybeden Miray Özkök üçüncü kattan aşağıya düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.