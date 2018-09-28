Üreticiler et ithalatına, zamlara ve fırsatçılara tepkili

Aksaray'da üreticiler, et ithalatı, tarım ve hayvancılık girdilerine son aylarda gelen zamlarla sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Tarım Platformu ile birlikte meydanda toplanıp yetkililerden yardım istedi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan üreticiler, ülke ve millet için her şeye rağmen inadına üretim yaptıklarını belirterek, ithalat ve aradaki fırsatçıların kaldırılmasını istedi. Burada bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Son günlerde yaşadığımız malum süreçten dolayı şu an itibariyle hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üretici, çiftçi kardeşlerimiz yem maliyetinin artmasıyla, mazot, gübre fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'deki konjonktürden dolayı ham madde girdilerinin de yükselmesiyle hayvancılığın yapılamaz haline geldiğini, acı çektiğimizi söylemek üzere burada toplandık. Üretici, çiftçi kardeşlerimiz buraya geldiler ve ‘Devletimizin dirliği, milletimizin birliği bizim için çok önemli. Devletimizin yanında, milletimizin birlik şuuruyla hareket ederek, inadına üretip, inadına hayvancılık' diyerek bu işi yapmaya kararlılar. Fakat yaşamış olduğumuz ithalat baskısıyla şu an itibariyle çok zor durumda hayvancılık ve tarım yapmaktayız. İnşallah yetkililerimizin sesimizi duymasını, acilen dışarıdan gelen canlı hayvan ithalatına, et ithalatına son diyoruz. Canımız yandı. İthalata hayır. Biz kendi kendimize yeteriz. Bakanım, yetkililer, iç üretimimizde Türkiye'yi besleriz diyoruz” dedi.

“Bir ay içinde 900 hayvan kesime gitti”

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise "Buradaki üreticilerimizin hepsi devletimizin yanında. Devletimiz neredeyse biz oradayız. Buradaki amacımız üreticilerimizin çektiği sıkıntıları devlet büyüklerimize duyurabilmek ve sıkıntıları giderebilmek için elimizden geleni yapmamızdır. Buradaki amaç, süt üreticilerimizin gerçekten çok mağdur olduğu, süt ineklerinin yavaş yavaş kesime gittiği bir gerçek. Aksaray'da 1 ay içinde 900 tane anaç sığırımız kesilmiştir. Bu hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bunun sebebi ise yem fiyatları gibi girdilerin artması. Burada bizim devletimizden istediğimiz şey, devletimizin fırsatçılara meydan vermemesi, fırsatçıların önünü kesmesi. Burada biz üretmek için varız, sonuna kadar da üretmek için varız. Her zaman da bu insanlar devletimiz, milletimiz, ülkemiz için üretmeye her şeye var ve hazırdır” şekline konuştu.

"Sektördeki stokçular hainlik yapıyorlar"

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da stokçuların stoklama yapıp hainlik yaptıklarını belirterek, “Bizim ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tek sorunumuz aracılar. Üretici ile tüketicinin arasında sıkıntı yok. Üretici üretiyor, tüketici tüketiyor. Ama stokçular üreticiye de zarar veriyor, tüketiciye de zarar veriyor. Son günlerde televizyonlarda görüyoruz. Domates tarlada, serada 3 lira. Marketlere geliyor 10 lira. Biz mazot yakıp, gübre kullanıp, zirai ilaç kullanıp da üretim yapıyoruz. Ama arada ciddi şekilde makas var. Bu ülkede hainlik yapan özellikle bu stokçulara bir an önce el atılmalı. Üreticinin para kazanmadığını da hepimiz biliyoruz. Bizler ne olursa olsun ülkemiz için inadına üreteceğiz. Tarlalarımızı da imkanlar el verdiği müddetçe boş bırakmayacağız. Ama son günlerde girdilerin yükselmesinden dolayı üreticilerimizde ciddi şekilde sıkıntı var. Biz üreticiler, çiftçiler nasıl 15 Temmuz'da bu meydanlarda bir ay nöbet tuttuysak, ülkemizin birliği ve dirliği için her zaman varız, var olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya Tarım Platformu adı altında Aksaray Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kasaplar Odası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, üreticiler ve çiftçiler katıldı.