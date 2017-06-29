Uyuşturucuyla mücadele için pedal çevirdiler

Taşpazar Mahallesi Tiyatro Kavşağı önünde buluşan bisiklet sürücüleri, Vali Akyut Pekmez’in verdiği start ile Ebulfez Elçibey Caddesi’ni takiben 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Ardından burada düzenlenen programda uyuşturucuyla mücadelede görev alan resmi kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, “Bugün ‘Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü’ kapsamında bir farkındalık oluşturmak için vatandaşlarımızın ilgisini bu mücadeleye çekebilmek için bir bisiklet turu düzenledik. Birazdan da uyuşturucuyla mücadele konusunda ilimizde katkısı olan kişilere ödül vereceğiz. Maalesef bu kadar mücadeleye, önleme rağmen dünyada uyuşturucu kullanımı artıyor. Bizim de amacımız elbette devlet olarak güvenlik güçlerimizle beraber uyuşturucuyla mücadele etmek en önemli görevimiz. Sayın bakanımızın ve hükümetimizin talimatlarıyla da bu konuda hem ilimizde hem de Türkiye genelinde güvenlik güçlerimiz önemli çalışmalar yaptı. Ama toplumun da bu konuda duyarlı olması ve bu mücadeleye katkı sağlaması çok önemli. Bu etkinliği de inşallah bu katkıyı sağlamak amacıyla düzenledik. Katılımcı olan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bu mücadele için ilimizde, ülkemizde bu etkinlikler bir ivme kazanmış olur” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, “Bağımlılık yapıcı her türlü madde ve nesnelerden korumak, kollamak hepimizin en başta gelen görevi olmalı. Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Bu bağlamda uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak, değerli Aksaraylı vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını artırmak için bisiklet etkinliği düzenlendi” şeklinde konuştu.

"En önemli eğitim ailede başlar"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, “Uyuşturucu denince bir sürü madde bunun içerisine giriyor. Son zamanlarda basında da duyduğumuz, belki gençlerin, çocukların, belki de çocuklarımızın yaş haddinin de düştüğü ve geleceğimizin ciddi anlamda bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekileceği bir günü hep beraber böyle bir sosyal projeyle anıyoruz. Burada en çok sorumluluk alması gereken öncelikle aile, anneler, babalar. Öncelikli eğitim aileden başlar ve daha sonra Milli Eğitimle, eğitimle, öğretmenlere, arkadaşlara. Yani anne ve baba olmanın sorumluluğu bir ömür boyu bitmiyor. Eğitimi ailede veriyoruz ama öbür taraftan çocuklarımızı takip etmek zorundayız” diye konuştu.

Katılımcılar ise uyuşturucuyla mücadeleye her alanda destek olduklarını belirterek, ’uyuşturucuya hayır’ dediler. Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, resmi kurum müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda bisiklet sürücüsü katıldı.