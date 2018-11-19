Vali Ali Mantı, esnaflarla görüştü

Konfeksiyon ve Manifaturacılar Çarşısı ile Sarraflar Çarşısındaki esnafları ziyaret eden Vali Ali Mantı esnaflarla bir süre sohbet etti. Vali Ali Mantı, Aksaray'ı tanıdıkça eksiklik ve ihtiyaçlarını görüp halk ve bürokrasi ile birlikte yasaların ve devletin verdiği yetkiler çerçevesinde Aksaray'a doğru ve hayırlı hizmetler yapmak istediklerini söyledi. Esnaflarla birebir görüşen ve sorun ve talepleri yerinde dinleyen Vali Mantı, Türkiye genelinde ve Aksaray'da hükümet politikalarının son derece verimli ve hızla ilerlediğini belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine vurgu yaptı.