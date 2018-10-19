Vali Aykut Pekmez: “Aksaray OSB'si ivme kazandıracak”

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Yatırımcıların tapu ve ruhsat talepleri ile sorun ve ihtiyaçlarla ilgili taleplerinin görüşüldüğü toplantı sonunda açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez Aksaray OSB'nin ve yatırımcıların sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Vali Pekmez OSB genişleme alanı ile ilgili yaptığı değerlendirmede 495 hektar alanın yatırımcılara tahsis edilmesi ile birlikte gelişen sanayinin Aksaray'a yeni ve hızlı bir ivme daha kazandıracağını bu konuda gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vali Pekmez, Aksaray'ın yatırım avantajlarından yararlanmak isteyen önemli sayıda müteşebbisin genişleme alanında yatırım yapmak istediğini vurgulayarak el birliği içinde Aksaray'ı her alanda daha da geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.