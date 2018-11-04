Vali Aykut Pekmez Aksaray'a veda etti

Aksaray'da tarım platformu tarafından son kararname ile Aksaray Valisi iken Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Aykut Pekmez'e veda programı düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından özel bir tesiste organize edilen programa, köy ve mahalle muhtarları da katıldı. Başkanlar Emin Koçak, Bekir Kayan, Hamit Özkök ve Mahmut Aktürk yaptıkları konuşmalarda Vali Aykut Pekmez'e Aksaray'a kattığı değerden ve erdiği önemli hizmetlerinden dolmayı teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez ise tarım platformu üyelerine ve muhtarlara teşekkür ederek, “Aksaray'da yaklaşık 2,5 yıl görev yaptım. Sizlerle ve tüm kurum kuruluşlarla, vatandaşlarımız ile bile uyum içerisinde çalıştık. Ülkemizin her bölgesinde görev yapmaya hazırız. Sizlerle birlikte Aksaray'da görev yapmaktan çok mutluyum. Tüm kurum ve kuruluşlara, tüm STK yetkililerine, vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, siyasilerimize, herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.