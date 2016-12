Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret ediyor.

Şehitlerin emaneti olan yakınlarının her zaman yanında olacaklarını ifade eden Yeşim Pekmez, “Bizler size borçluyuz. Ne yaparsak yapalım size olan bu borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

Yeşim Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile Şehit Yaşar Bayraktar’ın babası Tahir, annesi Şerife Bayraktar’ı, Şehit Yaşar Geçgil’in annesi Zeynep, babası Ahmet Geçgil ve yakınlarını, Şehit Erol Şahin’in annesi Munise, babası Zekeriya Şahin’i evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Pekmez, karşılaştıkları bir sorun veya ihtiyaç durumunda mutlaka kendilerine bildirmelerini istedi.

Pekmez, “Devletimiz şehitlerimizin emaneti olan siz ailelerimizin her zaman yanında. Vatanımız için bayrağımız için canlarını veren evlatlarınız, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Sıkıntılarınızı gidermek için her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Şehit Yaşar Bayraktar’ın babası Tahir Bayraktar, oğlunun vatani görevini yerine getirmek için uğurladıkları günün anısını paylaşarak, oğlunun büyük bir sevinç ve mutlulukla askere gittiğini söyledi. Yeşim Pekmez’e oğlunun kendisi ile aynı dönem askere giden arkadaşları ve ailelerinin ağlamasına kızdığını anlatan Bayraktar, “Bunlar niye ağlıyor, vatanı biz korumayacağız da kim koruyacak. Vatanı korumak için giderken ağlanır mı?’diye ağlayanlara kızardı. Oğlum büyük bir heyecan sevinçle askere gitti” dedi.

Şehitlerin ailelerine ve Türk Milleti’ne büyük bir onur ve şeref bıraktığını ifade eden Yeşim Pekmez, “Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Biz hep beraber olacağız. Birbirimize sarılacağız. Bu vatan için can verip şehadete eren yavrularınızın, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bize düşen bu vatana bu bayrağa sonsuza dek sahip çıkmaktır” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten şehit aileleri, “Yakın ilgi ve güler yüz gösterilmesinden dolayı memnun oluyoruz. Ziyaretinizden dolayı da mutlu olduk” dediler.