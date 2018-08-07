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07 Ağustos 2018 17:35

Vali Pekmez, Halk Günü toplantısını gerçekleştirdi

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ağustos ayı Halk Günü toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Pekmez, Halk Günü toplantısını gerçekleştirdi

07 Ağustos 2018 17:35


Aksaray Valisi Aykut Pekmez, her ay geleneksel hale getirdiği Halk Günü toplantısının Ağustos ayı buluşmasını gerçekleştirdi. Valilik makamında vatandaşları kabul eden Vali Aykut Pekmez, vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi. Her ayın ilk Salı gününde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini Vali Aykut Pekmez’e iletti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Pekmez, kendisine iletilen konularla ilgili değerlendirmelerin yapılarak vatandaşlara sonuçtan haberdar edileceğini ifade etti. Vali Pekmez, Halk Günü toplantılarının birçok konuda resmi kurum ve kuruluşlara da yardımcı ve destek olduğunu belirterek, halk günü toplantısının devam edeceğini söyledi.




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