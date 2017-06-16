Vali Pekmez, vatandaşın misafiri oldu

İlçe Kaymakamı Kadir Ulusoy’unda katıldığı ziyarette Abay ailesi ile birlikte iftar yapan Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, aile üyeleri ile tanışarak bir süre sohbet etti. Ailenin eğitim hayatlarını başarılı şekilde devam ettiren çocuklarına çeşitli hediyeler veren Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile birlikte Uslu ailesini de ziyaret ederek, aile üyeleri ile birlikte çay içip sohbet etti. Her iki aile büyüklerine ve diğer üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Pekmez; bin aydan hayırlı bir ay olan Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek; yaklaşan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.