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27 Ağustos 2018 11:39

Yabancı plakalı otomobil alev alev yandı

Aksaray’da yabancı plakalı bir otomobil karayolunda alev alev yandı.

Yabancı plakalı otomobil alev alev yandı

27 Ağustos 2018 11:39

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Olay, Aksaray - Ankara Karayolunun 35. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunun 35. kilometresinde bulunun cepte park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yanan aracın sahibine ulaşılamazken, jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.




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