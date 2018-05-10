Olay, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 29 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde ikamet eden Salih Koçak (56), bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evinde ölü olarak bulundu. Yangının ardından bazı şüpheli bulgulara ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcısı ile birlikte yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından yanan evde feci şekilde hayatını kaybeden Koçak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıp raporu sonucunda Salih Koçak’ın ev yanmadan önce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis, daha önceden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Salih Koçak’ın cinayet zanlılarının yakalanması için özel bir ekip kurdu. Üç ay süren çalışmanın ardından 2 şüpheliyi tespit eden özel ekip, şüphelileri teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Keserle başına vurduktan sonra 14 yerinden bıçaklayıp yakmışlar

Şüphelilerden lokantacı Gökhan B. (26) Ankara Sincan’da, Aksaray Üniversitesi Muhasebe Bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan Ömer B. (20) ise Ağaçören ilçesinde yakalandı. İki gün süren çapraz sorgunun ardından zanlıların Salih Koçak ile 200 liralık yemek borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, tartışma esnasında Salih Koçak’ın başına keserle vurduktan sonra 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, ardından da delil bırakmamak için cesedi ve evi yakarak olay yerinden kaçtıklarını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülen ve evi yakılan Salih Koçak’ın Ağaçören ilçesinde ayakkabı boyacılığı ve temizlik işlerinde çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi. Öldürülen Salih Koçak’ın kendisini öldüren lokantacı Gökhan B. ile cinayetten 15 gün önce fotoğraf çekildiği de ortaya çıktı.