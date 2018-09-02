Yaralı bulduğu kızıl şahini yetkililere teslim etti

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Bekir Ayhan isimli vatandaş, dükkanının önünde otururken yaralı bir Şahin’in yere düştüğünü gördü. Hemen yaralı şahini alan vatandaş, küçük bir müdahalede bulunarak durumu Aksaray Tarım ve Orman Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Nesli tükenmekte olan Kızıl Şahin cinsi kuşu bulan Esnaf Bekir Ayhan, “Sabah saatlerinde iş yerimin önünde oturduğum sırada iş yerimin yakınına bir şeyin düştüğünü fark ettim. Baktığımda bunun büyük bir kanatlı kuş olduğunu gördüm ve yanına yaklaştığımda kanadından yaralanmış olduğunu fark ettim. Hemen Aksaray Tarım ve Orman Şube Müdürlüğüne bilgi verdim. Yetkililer hemen ilgilendiler ve Sultanhanı ilçemize gelerek yaralı kuşu tedavisinin yapılabilmesi için teslim aldılar, yetkililerimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Tedavisinin yapılabilmesi için yaralı kuşu teslim alan Aksaray Tarım ve Orman Şube Müdürlüğü personeli Ali Karadavarcı ise, “Yaralı kuş nesli tükenmekte olan Kızıl Şahin. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Bulduğu yaralı kuş için hemen müdürlüğümüzü arayarak bizleri bilgilendirdi ve uzman arkadaşlarımızla birlikte Sultanhanı ilçemize gelerek yaralı Kızıl Şahin’i teslim aldık. Yaptığımız ilk incelememize göre Kızıl Şahin’in elektrik tellerine çarparak kanadının bir kısmının kırıldığını gözlemledik. Yaralı Kızıl Şahin’i Aksaray Veterinerlik Fakültesinde Tedavisini tamamlayıp doğadaki özgür yaşantısına yeniden bırakacağız” dedi.