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Yavru köpek mahsur kaldığı yerden kurtarılınca annesini emmeye başladı

Aksaray’da konteynerin altındaki kuyuya düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakılınca hemen karnını doyurmak için annesini emmeye başladı.

Aksaray'da konteynerin altındaki kuyuya düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakılınca hemen karnını doyurmak için annesini emmeye başladı.


Olay, Hasas Mahallesi 6655 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın önünde bulunan ve inşaat bekçisinin kullandığı konteynerin altından köpek sesleri duyan vatandaşlar, bir süre dinleme yaptıktan sonra seslerin konteynerin altından geldiğini tespit etti. Bir süre köpeğe görmeye çalışan vatandaşlar köpeğe ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri konteynerin altında mahsur kalan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından çağrılan vinç ile konteyner havaya kaldırılırken, itfaiye ekibinden bir görevli konteynerin altında bulunan kuyunun içine girerek yavru köpeği kurtardı. Köpeğin kurtarılması itfaiye görevlileri ve çevredekileri sevindirirken, yavru köpek itfaiye görevlisi tarafından inşaatın çevresinde bulunan annesinin yanına götürüldü. Aç kaldığı anlaşılan yavru köpek hemen annesini emmeye ve oynamaya başladı.

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