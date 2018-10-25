Yeğenlerini tüfekle öldüren amca ve oğlu tutuklandı

Aksaray'da arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 yeğenini av tüfeğiyle öldüren amca ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde amca Hüseyin İ. (58), yeğenleri olan Murat (37) ve Uğur İnan (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Söz konusu arazinin içinde gerçekleşen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine amca Hüseyin İ.yanında getirdiği av tüfeği ile yeğenlerine ateş etti. Kafalarından vurulan Murat İnan ve Uğur İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından amca Hüseyin İ. av tüfeği ile birlikte Eskil İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, yeğenlerini öldüren Hüseyin İ.'nin oğlu Fatih İ.'yi de (22) gözaltına aldı. Yaklaşık iki gündür süren sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen amca Hüseyin İ. yeğenlerini kasten öldürmekten, oğlu Fatih İ. ise oluşacak bir suçu bildirmemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.