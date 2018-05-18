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18 Mayıs 2018 15:22

Yeni doğan kız bebeği, 33. saatinde ameliyat olup sağlığına kavuştu

Karında şişlik ve tuvaletini yapamama şikayeti ile Niğde’den, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bir günlük kız bebeği, doğumunun 33.

Yeni doğan kız bebeği, 33. saatinde ameliyat olup sağlığına kavuştu

18 Mayıs 2018 15:22

saatinde ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.


Aksaray’da ilk kez Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Çocuk Cerrahı Op. Dr. Ayşe Betül Öztürk, “13 saatlik kız bebeği, karında şişlik ve kaka yapamama şikayetleri ile Niğde’den Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastamızın ilk muayenesinde karnının ileri derecede şiş olduğu ve nefes almasının zorlaştığını gördük. Hastamızı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine, bağırsak tıkanıklığı (İntestinal ve kolonik atrezi) ön tanısı ile yatırdık. Yaptığımız tahlil ve tetkikler sonrasında gerekli hazırlığı yaparak, doğumunun 33. saatinde ameliyata aldık. Yapılan ameliyatta ince ve kalın bağırsakta olmak üzere bağırsağın iki yerde gelişmemiş, bağırsak bütünlüğünü tamamlamamış olduğunu, gelişmeyen bağırsak kısmının ince bağırsağı genişleterek, dolaşımın bozulmasına neden olduğu gördük. Gelişmemiş bağırsak kısmını çıkartarak, sağlam kısımları birleştirerek bağırsak bütünlüğünü sağladık. Hastamızın durumu gayet iyi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip ve tedavisine devam edilmektedir" dedi.


Aksaray İl Sağlık Müdürü ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Kılıçaslan’da ise "Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçmişte bu tür vakalar il dışına sevk edilirken, teknolojik ve tıbbi donanımız, doktorlarımızın bilgi birikimi ve tecrübeleri ile sevk eden değil, sevk alan bir hastane olduk. Niğde’den Aksaray’a sevk edilen yeni doğan bebeğimizin ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Betül Öztürk, Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ertaşkın’a ve ameliyat ekibine, Aksaray’da bir ilki gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.




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