Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesine yoğun talep

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın Aksaray’a kazandıracağı en büyük proje olan 375 Milyon TL’lik Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi için sanayi esnaflarına ve mal sahiplerini bilgilendirme ve talep toplama hizmeti verilmeye başlandı.

Aksaray Belediyesi’nin giriş katında oluşturulan bilgilendirme ve iletişim ofisinde ilgililere detaylı bilgiler verilerek, yeni proje için dükkân talepleri toplanıyor. Taleplerin alınmaya başlandığı ilk günde belediyeye müracaat eden çok sayıda esnaf ve mal sahipleri gerekli işlemleri yaptırarak yeni sanayi projesinden dükkân talebinde bulundu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 375 Milyon TL’lik bu projenin sanayi esnafı ve Aksaray için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bu projemiz TOKİ ve belediyemizin güvencesiyle modern, yeni sanayi kentsel dönüşüm projesidir. Bizlerde internette ve farklı mecralarda bunun duyurusunu yaptık. 1951 adet dükkân yapılacağıyla ilgili bilgilerimiz var. Fakat şunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum, taleplerimizi toplamaya başladıktan sonra özellikle bizim ilk hedefimiz, sanayide bulunan esnaf kardeşlerimizin, yeni yapacağımız modern tesislere taşınmasıdır. Ardından şehrimizde, sanayimizde bulunmayan diğer esnaflarımızla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ve 2’inci etap olarak düşündüğümüz, TOKİ ile de konuştuğumuz protokol kapsamında da geride kalan ve oradan yer sahibi olmak isteyen diğer esnaflarımız da bu projenin içerisine dahil olacak.Bu projenin büyüklüğü 375 Milyon TL. Ciddi bir rakam. 1951 adet dükkânın yapılacağı 375 Milyon TL’lik bir yatırımla, Yeni Sanayi Kentsel dönüşüm projemizi, Meslek Odalarımız, Sanayi Esnafımız ile birlikte gerçekleştirebilmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Başkan Yazgı, bu projenin 65 Milyon TL’lik kısmının belediye tarafından sübvanse edildiğini, kalan 310 Milyon TL’lik bedelinde esnaflar tarafından karşılanacağının altını çizerek, “Üniversite ile OSB arasında, transit geçiş güzergâhında 300 hektar-3 Milyon m2 alanda yapacağımız Yeni Sanayi Kentsel dönüşüm projemizin içerisinde 100-200-300-400-500 m2’lik modüler modern dükkânlarımız olacak ve her birinde lavabo-wc-mutfak nişi gibi bölümler bulunacak. Örnek,100 m2lik bir dükkânın önünde 10 m çekme mesafesi konuldu, 100 m2 de açık alan olmuş olacak. Yeni Sanayi projemizin içerisinde, mevcut sanayimizin içerisinde esnaflık yapan, açık alancılar, mobilyacılar, üreticiler, mermerciler, oto ve tır tamircilerine yönelik bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz ”dedi.

Talep toplama sürecinin 23 Aralık Cuma günü başladığını belirten Başkan Yazgı, “Ayrıca bu proje içerisinde çevre güvenlik duvarının içerisinde, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, tır garajı, lokanta, market, mağaza ve showroomlar, çıraklık okulu ve bir cami yapılmış olacak. Çıraklık okulu ve Caminin maliyeti TOKİ tarafından ücretsiz, hibe olarak yapılacak. 23 Aralık Cuma günü Halkbankası Sanayi Şubesinde talep toplama sürecini başlattık. Bu süreç 10 Şubat tarihine kadar devam etmiş olacak. Belediyemiz zemin katında, proje ile ilgili Bilgilendirme-İletişim Ofisimiz hizmet vermeye başladı. Sanayi esnaflarımızdan meslek odalarına kayıt olmayanlar, bu süreç içerisinde odalara kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Bilgi almak isteyen esnaflarımız belediyemizdeki iletişim ofisinden bilgi aldıktan sonra, istenen belgeleri tamamlayıp meslek odalarından kayıtlı olduğuna dair belgeyi de alacaklar, sonra belediyemizden HalkBankası’na yazılacak yazı ile birlikte, istemiş oldukları m2’ye göre öngörülen başvuru bedelini Halkbankası Sanayi şubesine yatırmış olacaklar. 10 Şubat’ta talep başvuruları bitiminde, gelinen mevcut duruma göre İhale Süreci TOKİ tarafından başlatılmış olacak. Tahminimiz Mayıs-Haziran ayı içerisinde bu dönüşüm projemizde temel atma törenimizi yapmış olacağız” şeklinde konuştu.