Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un tutuklanması ve ardından ev hapsinde tutularak yurt dışı yasağı getirilmesi Türkiye ile ABD arasında krize neden oldu. ABD’nin ekonomik savaş açarak yaptırım uygulamaya başladığı Türkiye’den de yaptırım misillemesiyle karşılık verildi. Türkiye’nin uyguladığı ABD menşeli ürünlere boykot kararına destek veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da, tarım alanında Türkiye’ye yurt dışından siyah ay çekirdeği getirildiğini belirterek, bu siyah ay çekirdeğinin yerine yerli ve milli olan beyaz ay çekirdeğinin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ay çekirdeği tarlasında bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Ben buradan tüketicilerimize şunu söylemek istiyorum. Son günlerde dış güçler Türkiye’nin üzerinde çok ciddi oyunlar oynuyor. Bu oyunları hep beraber görüyoruz. Ama biz ne yapıyoruz. Hep ithal çekirdek çitliyoruz. Dış güçleri daha güçlendiriyoruz. Güçlendirmemek için yerli ve milli çekirdeğimiz olan beyaz çekirdeği çitlersek, ülke ekonomisine, ülke çiftçisine ciddi şekilde katkı sağlarız. Elin gavurunun parasını da yükseltmeyiz. Dolarını, eurosunu kaliteli şekle getirmeyiz. Zaten dolar, euro kalitesiz ama Türkiye parasına ciddi şekilde, Türk çiftçisine ciddi şekilde katkımız olur. Geçmiş yıllardaki özellikle geçen sene Çin’den ithal ettiğimiz siyah çekirdek ülke çiftçisine, çerezlik ayçiçeği çiftçisine ciddi şekilde sıkıntı sağladı. Ama bu sene tabi doların euronun yükselmesiyle beraber şu anda tahmin ediyorum dışarıda siyah çekirdek gelmez. Ama hiç gelmemesi için de öz ve yerli, milli çekirdeğimiz olan, Türkiye’nin çerezlik ay çekirdeğini çitlersek çok daha iyi olur. Ben buradan özellikle kuruyemişçilerimize söylüyorum. Marketlere seslenmek istiyorum. Öz ve yerli, milli ürettiğimiz ürüne yönelirsek ülkemiz için, Türk çiftçisi için daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Koçak, Aksaray’ın ay çekirdeğini de değerlendirerek, “Çerezlik ayçiçeğinde de Aksaray ciddi şekilde söz sahibi. Türkiye genelinde 5’inci sıralarda çerezlik ayçiçeğimiz. Aksaray çerezlik ayçiçeğinin de protein değeri ciddi şekilde yüksek ve kaliteli. Ayçiçeğinde de Türkiye’de ciddi şekilde söz sahibiyiz” diye konuştu.