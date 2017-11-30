Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:28

10 ton kaçak içkiye 1,1 milyonluk ceza

Amasya’da, jandarmanın kaçak içki üretimi yapılan köyde bir hafta içinde düzenlediği 3 operasyonda ele geçirilen toplam 10 bin litrenin üzerinde kaçak içkiyle ilgili 4 şüpheli hakkında 1 milyon TL’nin üzerinde idari işlem uygulandı.

10 ton kaçak içkiye 1,1 milyonluk ceza

30 Kasım 2017 10:28


Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Uygur köyündeki 4 ayrı ev ile eklentilerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda imal edildiği tespit edilen toplam 10 ton 799 kilo kaçak rakı imha edildi. Yapımda kullanılan malzemelere ise el konuldu.


Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılan şüpheliler M.Ç., S.B., M.Ş. ile B.Ş. hakkında 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 1 milyon 100 bin 838 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    16°C
  • Cumartesi
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç