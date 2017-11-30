10 ton kaçak içkiye 1,1 milyonluk ceza

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Uygur köyündeki 4 ayrı ev ile eklentilerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda imal edildiği tespit edilen toplam 10 ton 799 kilo kaçak rakı imha edildi. Yapımda kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılan şüpheliler M.Ç., S.B., M.Ş. ile B.Ş. hakkında 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 1 milyon 100 bin 838 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.