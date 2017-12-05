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05 Aralık 2017 17:29

11 yaşındaki çocuk annesinin tabutunu omuzladı

Amasya’nın Suluova ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Z.

11 yaşındaki çocuk annesinin tabutunu omuzladı

05 Aralık 2017 17:29

, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Talihsiz kadının tabutunu 11 yaşındaki oğlu da taşıdı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suluova Orta Mahalle’de meydana gelen cinayette pazarcılık yapan Ferhat Z. bugünkü boşanma davaları öncesi bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Z.’nin kaldığı eve gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.’yi göğüs boşluğundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Z.’nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumundan getirildi.



Çocuğun tabuta son bakışı yürekleri dağladı


Ortayazı köyünde helallik alınması sonrası Merkez Orta Cami’de cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş’un kıldırdığı namaz sonrası talihsiz kadının cenazesini geride bıraktığı iki oğlundan 11 yaşındaki Salih omuzladı. Büyüklerinin arasında gözyaşları içinde annesinin tabutunu taşıyan Salih’in cenaze aracına konan tabuta son bakışı yürekleri dağladı.


Polisin yakalayarak gözaltına aldığı Ferhat Z. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.




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