14. ‘Altın Elma'nın finali yapıldı

Amasya Belediyesi ile TRT işbirliğiyle düzenlenen 14.
Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın finali yapıldı.
Elemelerin ardından TRT sanatçılarının seslendirdiği finaldeki 10 eser arasından birinciliği bestesi Göksel Baktagir, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait ‘Ben sana aşık oldum' adlı eser, ikinciliği bestesi Salih Berkmen, güftesi Vedat Fidanboy'a ait ‘Şarkımda ahenk, güllerde renksin' adlı eser, üçüncülüğü ise bestesi Abdullah Kantar, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait ‘Söz demiştin tez zamanda evdeyim' adlı eser kazandı.
Belediye Kültür Merkezindeki finalde ödüller, Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun tarafından verildi.
Başkan Özdemir, Türkiye'nin en prestijli beste yarışması olma özelliğini taşıyan Altın Elma ile yeni eserler kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.