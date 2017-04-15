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15 Nisan 2017 10:33

14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

15 Nisan 2017 10:33


Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan ortaokul öğrencisi S.D.K., karın ağrısı ve şiddetli sancı nedeniyle ilçedeki hastaneye gidip acil servisten giriş yaptı. Yapılan ilk tetkikinde hamile olduğu anlaşılan S.D.K, görevli ebeler tarafından alındığı doğum servisinde bir kız çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeği ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilip kadın doğum servisinde tedavi altına alındı.


Başlatılan soruşturmada S.D.K. ile arkadaşlık yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Ö.Ş. polis tarafından ‘istismar’ şüphelisi olarak Suluova’da gözaltına alındı.


Amasya Valisi Salih Işık, “Olayın öğrenildiği andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü uzmanları tarafından gerekli sosyal, ekonomik ve psikolojik inceleme başlatılmış ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.




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