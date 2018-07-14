15 Temmuz şehidi Ümit Çoban dualarla anıldı

Darbe girişiminin olduğunun duyulduğu anlarda Ankara’da bozuk olan televizyonunu tamirden gelip açtığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişini izlemesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru harekete geçerek darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Ümit Çoban, şehadetinin 2. yıldönümünde hemşehrileri tarafından mezarı başında anıldı. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Gümüşhacıköy Kaymakam Vekili Ali Osman Bulat, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ile diğer yetkililer çiçek bıraktıkları mezarın başında dua etmelerinin ardından Ümit Çoban’ın annesi Arife Çoban’ı da ziyaret ettiler.

Vali Varol, “15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır” dedi.

Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk milletinin tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülüp bir kez daha yeri geldiğinde gazi ve şehit olunabileceğini gösterdiğini vurgulayan Osman Varol, “Bu ihanet şebekesinin milli birlik ve kardeşliğimize kasteden saldırısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, başta aziz milletimiz olmak üzere, devlet büyüklerimiz ile vatanına, bayrağına sadık Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarımızca püskürtülmüştür. Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, Türk Milletinin çelikten iradesini kıramamış ve darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Hem Türkiye genelinde hem de Amasya’da dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Halkımızın bir bütün olarak dişini, tırnağına takarak, çok zor şartlarda 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en anlamlı, kahramanca direnişlerinden biridir. Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiğimiz birlik ruhunu tekrar göstererek zor zamanlarda farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl kenetlendiğimizi dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Şehzade şehrinin insanları olarak Amasyalı hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

15 Temmuz demokrasi kahramanlarına seslenen Varol, “O hain gecede demokrasimizi ve Türk milletini savunmak adına silahlara, toplara, tüfeklere, tanklara vücudunuzu siper ettiniz. Geleceğimizin aydınlık olması için, demokrasimizi korumak için cesurca ve gözünüzü kırpmadan kendi canınızı feda ettiniz. Sizin şehit düştüğünüz o geceden sonra bizim demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. O hainlere karşı her zaman tek vücut olacağız. Sizin bize emanet ettiğiniz demokrasimizi, vatanımızı, bayrağımızı ve bu kutsal topraklarımızı sonsuza kadar koruyacağız” şeklinde konuştu.