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23 Ağustos 2018 10:10

3 aracın çarpıştığı kazada 5 yaralı

Amasya’da 3 aracın peş peşe çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

3 aracın çarpıştığı kazada 5 yaralı

23 Ağustos 2018 10:10


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir yönetimindeki 34 BR 1478 plakalı otomobil, Kayadüzü mevkisi yol ayrımında Suluova yönüne geçeceği esnada dönüş yolunu kaçırıp, yol kenarında bulunan emniyet şeridine aracını park etti. O sırada ardından gelen Ahmet Korkmaz’ın kullandığı 41 AAY 678 plakalı kamyonet arkadan çarparken, kamyonete de peşindeki Halis Can’ın sürdüğü 16 DH 574 plakalı otomobil çarpmaktan kurtulamadı.


Kazada Mustafa Demir’in yanı sıra eşi Fadime, çocukları Yiğitcan ve Halit Efe ile yakınları olan Zeynep Bal yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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