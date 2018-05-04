Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:20

372 litre kaçak içkiye 37 bin 944 TL ceza

Amasya’da jandarmanın iki köyde düzenlediği operasyonda 372 litre kaçak içki ele geçirildi.

372 litre kaçak içkiye 37 bin 944 TL ceza

04 Mayıs 2018 12:20

Adli işlem başlatılan 3 şüpheli hakkında toplam 37 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sevincer köyünden A.T. ile Uygur köyünden P.D. ve F.E.’nin kaçak içki üreterek sattıkları bilgisi alınması sonrası adli makamlardan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 372 litre kaçak rakı, 1 kilo anason maddesi ve üretimde kullanılan bakır düzenek tespit etti.


Numune alınması sonrası kaçak içkiler imha edildi.


Adli işlem başlatılan şüphelilere toplam 37 bin 944 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç