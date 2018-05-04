372 litre kaçak içkiye 37 bin 944 TL ceza

Adli işlem başlatılan 3 şüpheli hakkında toplam 37 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sevincer köyünden A.T. ile Uygur köyünden P.D. ve F.E.’nin kaçak içki üreterek sattıkları bilgisi alınması sonrası adli makamlardan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 372 litre kaçak rakı, 1 kilo anason maddesi ve üretimde kullanılan bakır düzenek tespit etti.

Numune alınması sonrası kaçak içkiler imha edildi.

Adli işlem başlatılan şüphelilere toplam 37 bin 944 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.