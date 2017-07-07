54’ünde avukat oldu

1979 yılında kazandığı Ankara Hukuk Fakültesini özel nedenlerden dolayı tamamlayamayınca memuriyete başlayıp Amasya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini devam ettirirken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2008 yılında çıkarılan af sonrası kayıt yenileyip Ankara’ya gidip gelerek 2012 yılında okulunu bitiren İbrahim Birol, 3 yıl daha memuriyet hayatına devam ettikten sonra bir yıllık avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak avukat oldu.

Gençlik hayali olan avukatlık mesleğine kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Birol, Amasya Adliyesi konferans salonunda düzenlenen törende avukatlık yemini yaparak Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere’nin elinden ruhsatını aldı.

Meslektaşını kutlayan Baro Başkanı Derindere, “Staj eğitimi boyunca büyük bir özveri ve çalışkanlıkla tüm stajyerlerin olduğu kadar eğitimci arkadaşların ve bizlerin de övgüsüne ve takdirine nasip olmuş arkadaşımız mesleğin ve yaşamın yaşla değil ancak mücadele ve mesleğe sevgiyle olduğunun bir örneğini gösterdi” dedi.