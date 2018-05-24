Ahırdaki hayvanları alevlerden delik açarak kurtardılar

Yangında ahırın içindeki 4 büyükbaş hayvan duvara delik açılmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi’nde Recep Namlı ve kardeşlerine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahıra ve evin çatısına sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar ev sahipleri ile ekipler tarafından ahırın duvarına delik açılması sonucu alevlerden son anda kurtarıldı.

Amasya Belediyesi ekiplerine Ziyaret ve Suluova Belediyesi ekiplerinin de destek vermesi sonucu söndürülen yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.