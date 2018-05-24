Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 16:42

Ahırdaki hayvanları alevlerden delik açarak kurtardılar

Amasya’da bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahıra ve eve sıçradı.

Ahırdaki hayvanları alevlerden delik açarak kurtardılar

24 Mayıs 2018 16:42

Yangında ahırın içindeki 4 büyükbaş hayvan duvara delik açılmasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi’nde Recep Namlı ve kardeşlerine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahıra ve evin çatısına sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar ev sahipleri ile ekipler tarafından ahırın duvarına delik açılması sonucu alevlerden son anda kurtarıldı.


Amasya Belediyesi ekiplerine Ziyaret ve Suluova Belediyesi ekiplerinin de destek vermesi sonucu söndürülen yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç