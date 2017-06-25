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25 Haziran 2017 17:20

Ak Partili İpek: “Umarım yaşananlar, acılar Türk İslam aleminin uyanışına vesile olur”

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek yaptığı açıklamada, “Umarım yaşananlar, acılar Türk İslam aleminin uyanışına vesile olur” dedi.

Ak Partili İpek: “Umarım yaşananlar, acılar Türk İslam aleminin uyanışına vesile olur”

25 Haziran 2017 17:20


Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Amasya’da katıldığı bayramlaşma töreninde dünyanın İslam dininin geçmişte getirdiği barış iklimine ve huzura ihtiyacının olduğunu belirten Haluk İpek, “Umarım bu dönemde yaşananlar, acılar Türk İslam aleminin uyanışına vesile olur. Bu yaşananların önünüzdeki dönemde yaşanmaması için Türkiye’nin ve Türk milletinin güçlenmesini ve yeniden tarihte olduğu gibi dünyayı insanlık için daha yaşanabilir bir zemin olarak tutmayı başarırız inşallah” diye konuştu.


Amasya Belediyesi avlusundaki törende Vali Salih Işık, Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve diğer yetkililer de vatandaşlarla bayramlaştı.




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