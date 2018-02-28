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28 Şubat 2018 14:30

AK Parti’li Ünek: "Tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz"

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, "Son hain örneğini 15 Temmuz’da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz" dedi.

AK Parti’li Ünek:

28 Şubat 2018 14:30


28 Şubat postmodern darbesinin 21. yıldönümü dolayısıyla Yavuz Selim Meydanı’nda Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) ile birlikte düzenledikleri basın açıklamasında tüm darbeleri şiddet ve nefretle kınadığını belirten Mehmet Ünek, "Darbe bir insanlık suçudur. Zira darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksul bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar" diye konuştu.


Ünek, "Milletimizin feraseti ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki, sivil tüm kurum, kuruluşlar ile bireylerce kabul görmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.




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