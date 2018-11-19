Amasya bitki örtüsü zengini

Amasya'da iki yıldır yürütülen Amasya Biyoçeşitlilik Projesinde çalışmalar tamamlandı.

Proje ekip lideri olan Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, Amasya'nın bitki örtüsü açısından zengin ve stratejik bir şehir olduğunu belirterek Türkiye florasının 6'da 1'ine yakın bitki taksonunun Amasya'da bulunduğunu saptadıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Amasya İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında ildeki bitki zenginliği ve bitki örtüsü üzerine Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Arzu Cansaran, “2 yıllık süreçte tamamlanan proje sonucunda 100 familya ve 532 cinse dahil olan ilimizdeki toplam bitki taksonu sayısı bin 706'dır. Amasya ili endemik takson sayısı 225 olup, endemizm oranı yüzde 13.18 olarak belirlenmiştir. Endemik bitki taksonlarının IUCN tehlike kategorilerine göre dağılımları incelendiğinde 1 tükenmiş, 4 kritik, 9 tehlikede, 8'de hassas ve tehlike altına girebilir kategorilerinde bitki taksonu tespit edilmiştir” dedi.

Kritik, tehlikede ve hassas bitkiler barındırması bakımından şehrin bitkisel açıdan oldukça stratejik olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Cansaran, “Bu sonuçlar ilimiz florasının zenginliğini ve Amasya'nın Türkiye florasının neredeyse 6'da 1'ine yakın bitki taksonunu bünyesinde barındırdığını da bizlere göstermektedir” diye konuştu.

Sonuçları Amasya Üniversitesinde düzenlenen “Cumhuriyetin 95. Yıldönümünde Tarihi ve Stratejik Açıdan Amasya Sempozyumu”nda da sunduklarına değinen Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yıldırım da, “İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerimiz arasında bir geçiş sahasında yer alan Amasya'da, orman vejetasyonu daha çok dağların kuzey yamaçlarında yerleşmiştir. Karaçam, kızılçam, sarıçam, kazdağı göknarı, gürgen ve kayın orman vejetasyonunun, istiriç, zindiyen, ispir meşesi, tüylü meşe, saçlı meşe, fındık, sandal ağacı, karağan ve sumak ise bozuk orman vejetasyonunun ilimizdeki yaygın temsilcileridir. Amasya İli'nin koruma öncelikli doğal alanları ise Akdağ, Tavşan Dağı ve Borabay Gölü olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan yeni projeler ve araştırmalar ile elde edilmiş olan verilerin güncellenmesine devam edilecektir” şeklinde konuştu.