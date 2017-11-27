Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 09:09

Amasya evleri ‘turuncu’ renkte

Amasya’daki Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuya büründü.

Amasya evleri ‘turuncu’ renkte

27 Kasım 2017 09:09


Amasya Valiliği İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık etkinliklerine destek oldu. Yeşilırmak’ın kıyısındaki Osmanlı döneminden kalma konaklar, köprüler, Harşena Dağı ile kral kaya mezarlarını kapsayan 29 bin metrekarelik alandaki Türkiye’nin en büyük açık alan aydınlatma sistemi 3 gün boyunca turuncu rengi aldı.


2 bin 362 led ışığın turuncu renkteki görüntüsünü görenler o anları fotoğrafladı.


Kadına yönelik şiddete karşı yapılan etkinlikleri önemsediklerini belirten Vali Dr. Osman Varol da özel gün ve bayramlarda farklı renkler alan Amasya evleri fotoğraflarının da çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
16
°
C
  • Pazartesi
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç