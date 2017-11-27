Amasya evleri ‘turuncu’ renkte

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık etkinliklerine destek oldu. Yeşilırmak’ın kıyısındaki Osmanlı döneminden kalma konaklar, köprüler, Harşena Dağı ile kral kaya mezarlarını kapsayan 29 bin metrekarelik alandaki Türkiye’nin en büyük açık alan aydınlatma sistemi 3 gün boyunca turuncu rengi aldı.

2 bin 362 led ışığın turuncu renkteki görüntüsünü görenler o anları fotoğrafladı.

Kadına yönelik şiddete karşı yapılan etkinlikleri önemsediklerini belirten Vali Dr. Osman Varol da özel gün ve bayramlarda farklı renkler alan Amasya evleri fotoğraflarının da çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldığını söyledi.