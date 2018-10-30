İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya İl Özel İdaresi 197 dekarlık bahçede 3 bin ceviz ağacı yetiştiriyor

Amasya İl Özel İdaresi, Ezinepazar köyünde 197 dekarlık alanda kurulan bahçede toplam 3 bin ceviz fidanı yetiştiriyor.


2 yıl önce 130 dekarlık alana 2 bin fidanın dikilmesi sonrası geçen yılda kalan 67 dekar alanda da bin fidan toprakla buluştu. Bahçenin budama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemleri görevliler tarafından sürdürülüyor. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, "Ceviz üretimi noktasında ülkemizde yeterli üretim miktarını yakalayarak, yurt dışından ithal edilen ceviz miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ceviz ihracat eden ülke konumuna getirilmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Amasya İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımızı son hız devam ettiriyoruz" dedi.


Aykutlu, ceviz üretimi yapmak isteyen çiftçileri de oluşturdukları örnek bir bahçeye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.