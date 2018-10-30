Amasya İl Özel İdaresi 197 dekarlık bahçede 3 bin ceviz ağacı yetiştiriyor

2 yıl önce 130 dekarlık alana 2 bin fidanın dikilmesi sonrası geçen yılda kalan 67 dekar alanda da bin fidan toprakla buluştu. Bahçenin budama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemleri görevliler tarafından sürdürülüyor. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, "Ceviz üretimi noktasında ülkemizde yeterli üretim miktarını yakalayarak, yurt dışından ithal edilen ceviz miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ceviz ihracat eden ülke konumuna getirilmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Amasya İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımızı son hız devam ettiriyoruz" dedi.

Aykutlu, ceviz üretimi yapmak isteyen çiftçileri de oluşturdukları örnek bir bahçeye davet etti.