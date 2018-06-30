Amasya kapalı gişe

Turizm firmalarına ait otobüslerle peş peşe şehzadeler şehrine gelen turist kafileleri, yöneticileri de sevindirdi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Binlerce yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasyamızda kültür turizmi her geçen gün ilgi görüyor. Şehrimiz gelen yerli ve yabacı turistlerimizle güzelleşiyor” dedi.

Gelen turist kafilelerinin açık hava müzesi görünümündeki şehirde Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarih Müzesi, Şehzadeler Müzesi, Minyatür Amasya Müzesi, Arkeolojik Müzesi, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesini gezerken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evlerinin dikkatleri çektiğini belirten Başkan Özdemir, “Göreve geldiğiniz ilk günden beri turizmin ilimizde bacası tütmeyen fabrika olarak başladığımız bu hizmette çok yakında da ilimize kazandıracağımız Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzemiz ile çok yakında turizme hizmet verecektir” diye konuştu.

Geçen yıl 615 bin 907 yerli ve yabancı turistin geldiği Amasya’da 2018 yılı sonu turist hedefinin 700 binden fazla olması bekleniyor.