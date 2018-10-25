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Amasya polisinden öğrencilere Konya ile Nevşehir gezisi

Amasya Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı ‘Yarınlar Sizin’ adlı proje kapsamında öğrenciler için Konya ile Nevşehir’e gezi düzenlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı ‘Yarınlar Sizin' adlı proje kapsamında öğrenciler için Konya ile Nevşehir'e gezi düzenlendi.


Yapılan açıklamada, şehit ve gazi yakınları ile parçalanmış aile çocuklarına yönelik gezinin sosyal hayata adapte olabilmeleri, arkadaş ortamında birbirlerine karşı sevgi, saygı kuralları ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunmasının da amaçlandığı belirtildi.


Öğrenciler iki tarihi şehrin doğal ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu. Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polislerle birlikte Mevlana Türbesi'ne giden öğrenciler Nevşehir'deki atölyelerde çömlek yapımı hakkında da bilgi edindiler.

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