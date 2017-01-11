Amasya polisinden uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama

Amasya polisinin sokak satıcıları ve uyuşturucu şebekelerine yönelik 6 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 6 ay önce düzenlediği 10 farklı operasyonda toplam 458,42 gram bonzai, 18,05 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.K, N.Ç. ve S.Ç’nin yakalanarak mahkemece tutuklanmasının ardından geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.V.Ç., O.G. ve A.S. Amasya il merkezinde, T.B. Taşova’da ve A.A. da İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

5 şüpheli sorgularının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.