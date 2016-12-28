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28 Aralık 2016 18:03

Amasya polisine 15 yeni araç

Amasya polisine 15 yeni araç

28 Aralık 2016 18:03

Amasya Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan 15 yeni araç, dualarla hizmete girdi.
Araçların teslim törenine Vali Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, İl Müftü Vekili Adem Ayrancı, şube müdürleri ve polisler katıldı.

13 polis otosu ile birer adet kobra
13 polis otosu ile birer adet kobra tipi zırhlı polis aracı ve motosiklet hakkında bilgi alan Vali Işık, “Halkımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan emniyet teşkilatımızın daha verimli görevini ifa etmesi için teşkilat bünyesine kazandırılan bu araçlar büyük önem arz etmektedir. Bu araçların teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Müdürlük bahçesinde kurban kesilmesinin ardından dua edildi.



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