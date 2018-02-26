Amasya Şeker’den çiftçiye 54 milyon TL’lik ödeme

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, “Fabrikamız 2017/2018 yılına ait pancar bedellerini söz verildiği gibi kesin hesap tarihinden önce ödeyerek çiftçilerimizin sofrasında aş, yarınları için umut olmaya devam ediyor” dedi.

10 bölgede 6 bin 459 pancar üreticisiyle 730 bin ton pancar sözleşmesi imzalanarak 114 bin dekar sahada pancar ekimi yapılması sonrası 127 gün süren kampanya döneminde 82 bin 885 ton kristal toz şeker, yan ürün olarak 29 bin ton melas ve 195 bin ton da yaş pancar posası üretildiğini belirten Mustafa Saatcı, “Bölgemizin en önemli ekonomik değeri ve bir çiftçi kuruluşu olan Amasya Şeker Fabrikası 2018/2019 yılı için pancar ekim taahhütleri almaya başlamış olup, üreticilerimizin yoğun teveccühü ile bugüne kadar 610 bin ton pancar ve buna isabet eden 80 bin 370 dekar pancar ekim taahhüdü almıştır ve almaya devam etmektedir” diye konuştu.

Amasya Şeker Fabrikası’nın gücünü sermayesi tabanında mevcut yılların tecrübesine, sağ duyusuna ve özverisine sahip çiftçilerinden aldığına değinen Saatcı, “Gönül vermiş tüm paydaşlarımızın bilmesini isteriz ki yarınlarımız bu günlerimizden daha güzel ve aydınlık olacaktır. Bizler için tek gaye yöremiz siyasileri, çiftçisi, işçisi ve yönetimiyle güçlü bir Amasya Şeker, güçlü bir Türkiye’dir. Bu amaca yönelik 2017/2018 şeker kotamız da 6 bin ton artış sağlanmış, 2018/2019 yılı içinse ilave kota temini için faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sağlıklı nesiller için sağlıklı şeker tüketimi sloganı altında sizlerin de nişasta bazlı şekerden elde edilen ürünleri evlerinizde kullanılmamasını ve çevrenizdekiler dahil pancar şekerinin kullanımını tavsiye etmenizi ve bu hususta toplumsal bilinç oluşturulmasına yönelik kampanyalara destek olmanızı rica ediyoruz” şeklinde konuştu.