Amasya SYDV ihtiyaç sahiplerine 7 bin 500 ton kömür dağıtacak

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada dağıtımın mahallelerde aile başı 2 ton, köy ve beldelerde ise 1,5 ton olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Yeni Çeltek'ten alınacak kömürlerin ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı amacıyla laboratuvar ortamında tespitinin yapılabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ firması yetkililerinin katılımıyla numuneler alındı. Analiz sonucunun kömürlerin dağıtım için uygun çıkması durumunda kömür dağıtımının hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu.