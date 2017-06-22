Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 98. yıldönümü

yıldönümü dolayısıyla Saraydüzü Kışlası binası önünde tören düzenlendi.

Törende Vali Salih Işık, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası 22 Haziran 1919’da Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının dünyaya duyurduğu Amasya Tamimi’nin okunmasının ardından temsili Milli Mücadele ateşi izciler tarafından yakıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diğer yetkililer ve öğrencilerin de katıldığı törenin devamında düzenlenen konferansta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek tarafından ‘Milli Devlet Yolunda Amasya’ konulu sunum yapıldı. Vali Işık, konferansın sonunda Prof. Dr. İpek’e teşekkür ederek çiçek verdi.