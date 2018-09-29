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Amasya UZEM'de görev değişimi

Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (UZEM) görevine Doç.

Dr. M. Burak Bilgin atandı.


Bilgin, bu görevi Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Ünal'dan devraldı. UZEM'in yeni binasında gerçekleşen devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, UZEM'in mekandan ve zamandan bağımsız eğitim anlayışıyla çalıştığını söyledi.


2011 yılında kurulan UZEM'in sınıf öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ve bilgi yönetimi ön lisans programları ile eğitim öğretim faaliyetine başladığını hatırlatan Rektör Orbay, aradan geçen yedi yılda UZEM'in yeni programlar ve derslerle çalışma alanını bir hayli genişlettiğini kaydetti.


Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden öğrencileri olduğunu ve son olarak ise ilahiyat lisans tamamlama programının UZEM bünyesinde faaliyete başladığına değinen Orbay, katkılarından dolayı Ünal'a teşekkür ederek Bilgin'e de yeni görevinde başarılar diledi.

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