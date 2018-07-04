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04 Temmuz 2018 12:05

Amasya Valisinden ‘elma’ tepkisi

Elmasıyla ünlü Amasya’nın Valisi Dr.

Amasya Valisinden ‘elma’ tepkisi

04 Temmuz 2018 12:05

Osman Varol, pazarlarda başka tür elmaların ‘Amasya elması’ adıyla satılmasına tepki gösterdi.


2 bin yılı aşkın süredir elmanın yetiştirildiği Amasya’da ismi şehirle özdeşleşen misket elması için coğrafi işaret tescili başvuru süreci devam ediyor. Tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını anımsatan Vali Varol, pazarlarda başka tür elmaların Amasya elması olmadığı halde bu isimle satıldığını belirterek, “Koca koca elmaları Amasya elması diye bizim burada da satıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.


Bu durumun bir yüzü kırmızı, diğer yüzü ise sarı ila yeşilimsi renkteki ince kabuklu ve hoş kokulu Amasya elması türünün ciddi anlamda değerinin azalmasına yol açtığını vurgulayan Varol, sahtekarlığın önüne geçilmesi için coğrafi işaretinin alınması sürecinin devam ettiğini söyledi.


Şehirde Merzifon keşkeğinin ardından Amasya beji mermeri ile Amasya çiçek bamyası da coğrafi işaret aldı. İki ürünün coğrafi işaret almasıyla ilgili bilgilendirmeyi Vali Varol, beraberindeki Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mürsel Kuloğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Şeker ve Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Selami Çoban yaptı.




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