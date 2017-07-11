Amasya’da 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile birlikte askeri ve devlet erkanının yanı sıra, sivil toplum örgütü üyeleri şehit kabirlerine kırmızı karanfiller bıraktı.

Kur’an tilaveti ve şehitler için edilen duanın ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy’un ailesini ziyaret ettiler. Özsoy’un ayağı kırılan babası Tahsin Özsoy’un son durumunu inceleyen Vali Varol ve beraberindekiler daha acil şifalar diledikten sonra Fatih Camisi’nde düzenlenen mevlit törenine katıldılar.

Vali Varol, şehitlik ziyaretiyle başlayan ve 15 Temmuz tarihine kadar devam edilecek etkinliklerle darbe kalkışmasının unutulmaması için bir çok etkinlik düzenleneceğini söyledi.